“Il Governo investe su Tls, qui si gioca la sfida contro il virus”

“È una realtà importantissima su cui ha investito tanto la Regione, ma su cui investe anche il Governo nazionale. Qui si gioca la sfida di dare una risposta definitiva al virus”. Sono le prime parole di Roberto Speranza, Ministro della Salute italiano, appena arrivato di fronte all’edificio di Toscana Life Sciences.

Come riporta il quotidiano La Nazione, Speranza è entrato dentro i locali di Fondazione insieme al presidente della Regione Enrico Rossi, sarebbe legata ai 50 milioni di euro che il Governo dovrebbe stanziare per permettere a Tls di proseguire nella sua ricerca per sconfiggiate il coronavirus. “Sono venuto qui per controllare lo stato dell’arte”, ha detto davanti ai giornalisti Speranza.

Speranza ha parlato delle norme antimovida contenute nel nuovo Dpcm. “Sono tutte confermate, anche quelle che riguardano il ballo. Sono vigenti dal 16 agosto e saranno prorogate”, e sulle scuole Speranza ha aggiunto che: “Sono la priorità assoluta, noi stiamo spendendo le nostre intere energie. Il paese è unito su questo tema e va ritrovato il grande spirito che abbiamo avuto nei mesi più difficili della pandemia”.