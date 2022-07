Il governo Draghi ai titoli di coda? Il punto di Luca Verzichelli

Sono ore decisive per il futuro del governo e dell’Italia: Giuseppe Conte ha già annunciato che il Movimento 5 Stelle non prenderà parte alle votazioni sul Dl aiuti previste per quest’oggi. Una mossa, quella del leader pentastellato, che ha tutte le apparenze della prima tessera di un domino che cadendo porterà alla crisi di governo e allo scioglimento anticipato delle Camere.

Il professor Luca Verzichelli, docente di Scienze politiche all’Università di Siena, fa il punto sull’attuale situazione politica.

Professor Verzichelli, quale è lo stato delle cose oggi?

Cosa è una crisi di governo e come funziona?

Come siamo arrivati a questo punto?

È ipotizzabile un governo senza il Movimento 5 Stelle?

Nel caso si torni al volo quale potrebbe essere una data buona?

Come cambierebbe la posizione dell’Italia sul piano internazionale se si aprisse davvero la crisi di governo?

Emanuele Giorgi