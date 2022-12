Il Gambero Rosso premia l’insaccato della Valdelsa: pioggia di riconoscimenti per Terra di Siena Salumi

Pioggia di fette di salame in Valdelsa. E no, non è uno scherzo ma sono i punteggi ottenuti dagli insaccati di Terra di Siena Salumi di Poggibonsi che ha ottenuto tre importanti riconoscimenti dal Gambero Rosso nella guida Grandi Salumi 2023

Per l’azienda di Giulio Gambassi sono arrivati i premi: Eccellenza per il Lombatello Toscanaccio da Cinta senese Dop che ha ottenuto le 3 fette e asterisco; Salume di suini neri con il prosciutto da Cinta Senese che si aggiudica le 3 fette. Premiata anche la Finocchiona Igp che ottiene con 2 fette.

Le fette di salame sono la traduzione del punteggio che gli esperti hanno dato ai salumi che anno assaggiato e si può dire che sono l’equivalente, per gli insaccati, delle stelle Michelin. In particolare tre fette e asterisco contraddistinguono le Eccellenze, attribuite ai salumi che vanno oltre la perfezione e capaci di emozionare.

Ci sono poi i premi speciali assegnati ai migliori salumi di carni non suine, di maiali “neri”, ai prodotti a base di interiora e a quelli che rappresentano l’espressione di tradizione e territorio, accanto ai premi attribuiti alle migliori aziende che producono salumi 100% senza conservanti, a filiera chiusa e biologici, e un riconoscimento alla migliore industria