Il galateo del turista tra regole, buon senso e multe. Magi: “I soldi delle multe investiti per il decoro di Siena”

Una nuova serie di comandamenti: il Comune presenta il galateo del turista, una carta pieghevole, disponibile in tutti gli Info point della città e anche online, in cui sono descritti tutte le azioni che i visitatori (ma anche i cittadini) dovranno seguire.

Alla base del galateo vige il buonsenso, a partire dall’utilizzo dei cestini e dei bagni pubblici. Inoltre, è stata aggiunta un’ordinanza sul corretto comportamento da tenere con i cani soprattutto per la raccolta delle deiezioni.

“L’obiettivo è quello di non rovinare il decoro della città – commenta l’assessore all’ambiente Barbara Magi -, per cui chi non rispetta il nuovo galateo può andare incontro a sanzioni. Chiaramente i soldi delle multe saranno investiti per migliorare il benessere della nostra città. Ci sono molte cose da migliorare, come per esempio l’aumento dei bagni pubblici, che sono fondamentali”.

Importanti cambiamenti anche per la consumazione di cibo al sacco, che non può essere effettuata nei punti nevralgici della città, come per esempio all’interno di Piazza del Campo, ma sono indicate dodici aree verdi dove sarà possibile sostare e mangiare.

“Spesso si parla del turismo mordi e fuggi – spiega l’assessore Magi -, ma questo non significa che i visitatori possano mancare di rispetto alla città e lo stesso vale per gli abitanti di Siena. Non è possibile sedersi e mangiare all’interno della Conchiglia, né tantomeno andarci in bicicletta o giocarci a pallone. Inoltre, prossimamente, allestiremo ai punti principali di ingresso della città, un’insegna con tutte le regole del galateo. Non vogliamo arricchirci con questa iniziativa, semplicemente vogliamo proteggere Siena dall’inciviltà e dai danni ambientali”.

Pietro Federici