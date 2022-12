Il futuro dello sport? Per Ghiretti è Primo Salto: “Un progetto innovativo per giovani e famiglie”

Questo fine 2022 sta regalando all’associazione Primo Salto 012 grandissime soddisfazioni; dopo aver ottenuto la menzione speciale nel corso del Premio Sportivo dell’Anno da parte della commissione sportiva e del consiglio direttivo del Gruppo Autonomo Stampa Senese, arriva per l’associazione sportiva senese un grande riconoscimento nazionale.

Lo scorso 21 novembre nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del Cono, alla presenza del mondo sportivo e politico italiano, Roberto Ghiretti, direttore dello Studio SG+ di Parma ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “Il Futuro è già qui. Discorrendo di generazione Z, drop out sportivo e best practices” (2022, Kriss Editore).

Il volume presenta realtà sportive italiane che rappresentano un modello di innovazione e sviluppo del sistema sportivo del futuro; tra queste best practices Roberto Ghiretti ha deciso di inserire anche Asd Primo Salto 012: cinque pagine dedicate all’associazione.

Perché è stata scelta? Ghiretti nella presentazione dichiara: Primo Salto 012 è un progetto educativo che offre attività motoria di base per i piccolissimi e attività multidisciplinare per i pre adolescenti. Grazie alla sua attività può essere considerata un progetto educativo assolutamente innovativo non solo per i giovani ma anche per le famiglie!

Una grandissima soddisfazione per l’associazione ideata da Claudio Doretti che arriva esattamente per il decimo anno di attività e che fa ben capire come anche a livello nazionale sia riconosciuto il valore del lavoro di tutto lo staff di Primo Salto, l’attenzione alla persona e ai valori educativi che trasmettono giornalmente ai bambini e ai ragazzi attraverso l’attività motoria e sportiva.