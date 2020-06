Il futuro del Consorzio Agrario preoccupa il Comune: “Nessuno sta pensando ai lavoratori”

L’amministrazione comunale di Siena è fortemente preoccupata per il futuro del Consorzio Agrario di Siena e lo ha reso noto attraverso un comunicato. Il Consorzio “negli ultimi anni, ha invertito la curva virtuosa di un incremento del patrimonio, e che ha visto diminuire considerevolmente i volumi del proprio bilancio. Il pensiero va ai lavoratori e alla solidità del loro posto di lavoro, un tema ancora assente nel dibattito- questo si legge nella nota”.

“Il futuro del Consorzio agrario si intreccia e può sostenere le ambizioni di sviluppo dell’agroalimentare di Siena e del suo territorio, assecondando vocazioni che l’Amministrazione comunale intende valorizzare. Cosi come è importante la presenza di uffici e servizi nel centro storico che disegnano un insediamento colmo di significati e di stabilità – prosegue l’amministrazione-. Nel rispetto della legittima autonomia degli organi statutari, l’Amministrazione comunale esprime la propria preoccupazione e seguirà con attenzione lo sviluppo e i percorsi necessari per uscire dalla crisi, mettendosi a disposizione per quanto potrà fare nell’ambito dei propri poteri, chiedendosi a quale sorte è destinato un immobile di tale importanza e valore – non solo economico – al fine di conservare integra una istituzione senese, per gli aspetti economici che ne derivano, per la tutela e la dignità del personale che dovesse essere coinvolto nella querelle che si profila”.