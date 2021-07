Il farmaco antiepilettico non si trova, da Siena parte la campagna per renderlo disponibile

Un farmaco salvavita contro le crisi epilettiche che non si trovava più in Italia ma che, grazie all’impegno di due avvocati, Marco Elia e Marco Masi, legali di Adoc Uil Brindisi, adesso è disponibile.

In sintesi questa è la storia a lieto fine di una vicenda che ha già due precedenti capitoli: nel 2015 e nel 2020. In queste occasioni l’accaduto è partito da Siena, da una segnalazione fatta da una famiglia brindisina, residente nel nostro territorio. Negli scorsi anni la famiglia non era riuscita a trovare, nelle farmacie locali, il Microcam Diazeman, un tranquillante usato contro le crisi epilettiche, nel dosaggio da 5 mg (il medicinale veniva somministrato al figlio nel caso avesse manifestato le convulsioni ndr.) “C’erano solo dosi da 10mg – spiega l’avvocato Masi-. Già quando c’è la crisi epilettica un genitore ha difficoltà a gestire ed iniettare una quantità corretta, ma poi, in questo caso, i familiari dovrebbe essere stati dei veri ‘chimici’ per sapere preparare metà dose del medicinale”.

Nel 2015 e nel 2020 il Micropam Diazeman non si trovava nel territorio della Regione e la questione venne affrontata a Firenze dove fu contattata la casa farmaceutica per ovviare alla mancanza. Stavolta la carenza ha riguardato le farmacie dell’intero territorio nazionale ed il Microcam non c’era nemmeno nelle dosi da 10mg. “Quindi abbiamo presentato un esposto al ministero della Salute e ai carabinieri di Siena che ci hanno chiesto ulteriori chiarimenti- continua Masi-. A darci una mano sono intervenuti la Regione, il comune di Siena ed i Nas”.

Lo scambio di lettere con il ministero ha portato buone notizie. “L’Aifa ci ha informato che l’antiepilettico era nuovamente disponibile nelle farmacie e la famiglia brindisina ci ha comunicato di essere riuscita ad prendere le dosi necessarie”, afferma Masi. La situazione infatti si è sbloccata qualche giorno fa e, in una nota informativa, Aifa ha comunicato di avere autorizzato “il titolare AIC – Aurobindo Pharma Italia Srl all’importazione dall’estero di confezioni per entrambi i dosaggi” di Micropam, “tali confezioni -prosegue la nota- possono essere distribuite nel territorio nazionale”.

Micropam Diazeman è tornato reperibile negli scaffali farmaceutici: “fortunatamente non ci sono stati casi di criticità, ci eravamo premuniti per gestire l’eventuale mancanza”, aggiunge l’avvocato. Inoltre “la procedura per poterlo ottenere è stata semplificata – chiosa-: prima si doveva fare richiesta all’estero per averlo, adesso basta depositare la prescrizione in farmacia e si riesce ad accedere subito alle dosi che sono disponibili in caso di emergenza”.

MC