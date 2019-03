Il fantino Carlo Sanna professore per un giorno: l’alternanza scuola lavoro è anche sui cavalli da Palio

Sono stati il fantino Carlo Sanna, detto Brigante, ed il cavallo Su Re a fare da maestri a 28 dei 56 studenti che partecipano al progetto di alternanza scuola – lavoro promosso dall’istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena e dall’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori cavalli da Palio.

La tappa a Casetta ha permesso ai ragazzi di conoscere, anche nella pratica, il mondo del cavallo. “Sono stato molto contento di questa iniziativa e penso che sia molto interessante sia per noi fantini sia per i ragazzi – ha spiegato Carlo Sanna – Nel mio piccolo ho potuto spiegare come vivo la mia giornata col cavallo”. Molto orgoglioso di questo progetto e della curiosità che hanno dimostrato gli alunni dell’istituto è il presidente dell’associazione Massimiliano Ermini: ” Non ci siamo limitati a vedere la teoria e come Carlo ha organizzato la sua scuderia ma abbiamo anche messo mano ad un cavallo da corsa, come si gestisce, si pulisce e come ci si avvicina. Carlo è stato un grande professore”.