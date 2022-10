“Il Duca”: Duccio Balestracci racconta Federico da Montefeltro, il libro presentato a Pienza

Sabato 8 ottobre, alle 16 al Palazzo Piccolomini a Pienza verrà presentata al pubblico la nuova pubblicazione, edita da Laterza, di Duccio Balestracci: Il Duca vita avventurosa e grandi imprese di Federico da Montefeltro

“600 anni fa nasceva a Gubbio uno dei personaggi più significativi del Rinascimento italiano: Federico da Montefeltro. Mecenate e mercenario, coltissimo umanista e principe spregiudicato, la vita del duca di Urbino è un incredibile succedersi di avventure e cambi di destino.

In tutte le raffigurazioni è l’uomo dalla faccia dimezzata, da quando, nemmeno trentenne, un occhio e la radice del naso li aveva perduti per un colpo di lancia ricevuto durante una giostra. Nella storia del Rinascimento italiano, Federico da Montefeltro, duca di Urbino, è il più stimato e strapagato condottiero, circondato dalla fama di non aver perso (quasi) mai una battaglia. Intelligente, coltissimo, ottimo stratega, bravo statista, abile diplomatico, scaltro (ma sempre elegante) curatore dei propri interessi, assieme al suo grande amore, la giovanissima e affascinante seconda moglie Battista Sforza, Federico riuscì a trasformare la corte del Montefeltro in uno dei centri della cultura e della politica italiane: a lui si deve la facies urbanistica e architettonica di Urbino, è lui che riesce a coinvolgere nel suo progetto culturale artisti e architetti come Piero della Francesca o Francesco di Giorgio Martini. Ma come ogni vita avventurosa che si rispetti, anche quella di Federico fu costellata da intrighi e misteri mai del tutto risolti” (Laterza)

Sarà presente l’autore, Professore Duccio Balestracci, con l’Assessore alla cultura del Comune di Pienza, Giampietro Colombini e Costanza Contu di Opera Laboratori.