Il Distretto Rotary premia gli studenti del liceo scientifico dei Poliziani

Il Distretto Rotary 2071, patrocinato dall’Adi (Associazione accademica degli Italianisti-Gruppo Dante), per il concorso 700 anni di Dante, ha premiato gli studenti Alessandra Alfieri, Francesca Fè, Nicole Viviani e Tommaso Trabalzini della 4B scientifico per l’elaborato multimediale “Dante e Beatrice: tra realtà e simbolo”

Premiato per ‘originalità e accuratezza’ l’elaborato multimediale “Dante e Beatrice: tra realtà e simbolo” degli studenti Alessandra Alfieri, Francesca Fè, Nicole Viviani e Tommaso Trabalzini della 4B scientifico, coordinati dalla professoressa Aretini Paola unica classe della provincia di Siena tra i vincitori del Concorso 700 anni di Dante del Distretto Rotary 2071.

La Commissione distrettuale, presieduta dal professore Rodolfo Cigliana, ha giudicato oltre 100 lavori degli studenti, provenienti da tutta la Toscana e protetti dall’anonimato, operando in totale autonomia e indipendenza di giudizio. La premiazione è avvenuta lo scorso 9 giugno a Campi Bisenzio, alla presenza della governatrice Letizia Cardinale. Hanno partecipato anche le classi 4A liceo classico e 4C liceo scientifico coordinate rispettivamente dalle docenti professoressa Sara Morgantini e Gennari Silvia. Il Rotary club Chianciano Chiusi Montepulciano organizzerà una serata dedicata a Dante nel mese di settembre ospitando studenti e docenti.

Sandeep Kaur, matricola della 1B liceo classico, ha ricevuto invece menzione d’onore e proposta di ulteriore pubblicazione da Apollo edizioni di Cosenza, grazie all’opera ‘Sempre con me’ composto nell’ambito di un laboratorio di scrittura on line. Tra altre centinaia provenienti da tutta Italia, sono stati selezionati dallo stesso editore per la pubblicazione in antologia anche i testi di Riccardo Nannotti e Lavinia Gonzi, sempre della 1B classico.

“Orgogliosi di questi riconoscimenti che premiano la dedizione dei nostri studenti in un anno difficile e impegnativo per tutti!” commentano il dirigente scolastico professor Marco Mosconi e la docente della due classi Paola Aretini.