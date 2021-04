Il dipinto di Cassioli che ritrae Provenzano Salvani, in mostra a Forlì fino a luglio

Forlì ospiterà, fino al prossimo 11 luglio il dipinto di Amos Cassioli ‘Provenzan Salvani nella Piazza del Campo in atto di raccogliere elemosine per trar l’amico suo di pena’, nell’ambito della mostra “Dante. La visione dell’arte da Giotto a Picasso”. L’opera d’arte ha lasciato Palazzo Pubblico alla volta dei dei Musei di San Domenico di Forlì.

Per questa speciale occasione l’opera è stata sottoposta ad un accurato restauro condotto grazie alla collaborazione tra il comune di Siena e la cassa di risparmio di Forlì.

L’opera fu commissionata nel 1869 grazie ad una sottoscrizione pubblica e fu premiata all’esposizione internazionale di Vienna del 1873. Il dipinto vede come protagonista uno dei più celebri episodi della Divina Commedia. Provenzano Salvani, condottiero senese a Montaperti, per pagare il riscatto dell’amico Bartolomeo Seracini catturato dalle truppe nemiche, decise di chiedere ‘aiuto’ alla popolazione; il Sommo Poeta, su questo episodio, disse: “Liberamente nel Campo di Siena,/ogni vergogna deposta, s’affisse”, frase che ancora oggi è scolpita in Piazza del Campo, all’altezza dell’imbocco del Casato.