Il decoro secondo Magi: “Mangime antifecondativo per i piccioni. Contro le deiezioni dei cani maggiore severità”

Per i piccioni “potrebbe tornare il trattamento con il mangime antifecondativo” , per il problema delle deiezioni dei cani “servirà un’ordinanza più incisiva rispetto al passato magari elencando i luoghi dove i padroni non devono farla fare”, per i rifiuti “bisogna infine far comunicare a studenti fuorisede e affittuari di Bnb e Booking quali sono le regole precise per la raccolta differenziata e il conferimento”. A dirlo l’assessore al verde e decoro urbano Barbara Magi. Sulle deiezioni dei cani, continua, “la criticità sono lontane dall’essere risolte” e “c’è molto lavoro da fare a causa anche dell’incivilita dei padroni”. Quanto ai piccioni “serve qualcosa di più concreto”, continua. “Nelle gabbie di cattura ci vanno solo uccelli malati o vecchi mentre altri mangiano e si riproducono. Sabato dunque ho parlato con un veterinario che produce questo tipo di mangime”. Infine sui rifiuti, spiega Magi, “serve fare una campagna informativa” e “spiegare le regole” a categorie come studenti fuori sede o turisti. Per questo motivo ci sono state interlocuzioni con Sei Toscana.