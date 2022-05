Il Costone verso la C Gold: confermato lo staff tecnico per la stagione 2022/23

Dopo la splendida cavalcata che ha portato il Costone in C Gold la società della Piaggia ha scelto di continuare il percorso intrapreso col suo staff tecnico: David Fattorini, Francesco Borsi e Federico Ferrini rimarranno in gialloverde fino al 2023.

“Siamo estremamente soddisfatti di queste firme – commenta il direttore generale costoniano, Andrea Naldini –. La nostra idea, fin dall’ultima sirena del campionato, era di andare avanti e di proseguire dopo un’annata trionfale che ci ha visti vittoriosi”. “È sempre stato nel nostro interesse – prosegue – chiudere quanto prima questa pratica per poter iniziare il prima possibile a muoverci in vista della prossima stagione. Se l’operazione si è chiusa così velocemente, il merito è senza dubbio del grande lavoro di squadra che portiamo avanti con il presidente Emanuele Montomoli, il vicepresidente Roberto Rosa e col direttore sportivo Matteo Borsi. Peraltro, i contatti col presidente sono pressoché continui, nonostante al momento si trovi in Brasile per motivi di lavoro”. “Quello che vogliamo intraprendere – aggiunge Naldini – è un percorso di crescita organico che ci permetta di valorizzare anche i nostri giovani: per fare ciò non credo ci sia un profilo più adatto di quello di David Fattorini e del suo staff”.

“Questo team è la nostra formula vincente – spiega David Fattorini –, la nostra amicizia viene da lontano, fin dai tempi in cui eravamo al Costone femminile. L’esperienza fatta assieme nel maschile ci ha ulteriormente forgiato e unito in un’amicizia dai forti legami. Tra di noi c’è una grande intesa, oltretutto sono gli unici, forse, che riescono a sopportare le mie pazzie. Lo dico in senso ironico, ma comunque c’è una verità di fondo. Quando la società mi ha proposto di prolungare il contratto non ho esitato neppure un istante, ho posto solo una condizione: che Ciccio e Fede fossero al mio fianco”.

Entusiasmo che non ha nascosto neanche Francesco Borsi: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare la società per la rinnovata fiducia nei miei confronti. Da parte mia c’è grande soddisfazione e grande voglia di intraprendere questa nuova avventura che sarà sicuramente stimolante sia dal punto di vista professionale che umano. Infine, non posso non sottolineare come poter continuare il percorso iniziato lo scorso anno con David e Federico è un motivo di orgoglio ulteriore”.

“Sono fiero di poter continuare il mio cammino con questa società – conclude infine Federico Ferrini –. Fa piacere sapere di avere questa fiducia perché è il segno che abbiamo lavorato bene fin qui. Già l’anno scorso ho avuto modo di potermi confrontare con la squadra in modo diretto essendo stato nominato responsabile della foresteria. Non vedo l’ora di poter tornare al lavoro per dimostrare di essermi meritato tutto questo”