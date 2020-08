“Nei primi giorni dell’anno 2020 un virus sconosciuto proveniente dalla Cina semina disagi e tanti morti in tutto il mondo. Anche il Palio di Luglio e di Agosto non fu corso. Questa pietra vuole ricordare questo brutto evento”. Questo si legge nell’ultima opera del marmista senese Emilio Frati, in memoria di questo difficile anno. La notizia della realizzazione della lapide era stata annunciata qualche giorno fa , nei prossimi giorni sapremo dove sarà collocata.