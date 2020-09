Il consiglio di Stato respinge il ricorso, Patto per la Toscana escluso dalle elezioni

Dopo la Corte di appello di Firenze e il Tar Toscana anche il consiglio di Stato ha respinto il ricorso della lista Patto per la Toscana, confermando di fatto l’esclusione della stessa dalle elezioni regionali. Il simbolo della sua lista è stato ritenuto confondibile, lo ricordiamo, rispetto al simbolo della Lega.

“E’ passata la linea che l’elettore medio toscano si sarebbe confuso tra il Patto per la Toscana e la Lega Salvini Premier. Non ci saremo, quindi, alle elezioni regionali – commentano i membri di Patto per la Toscana-. Ora ci prendiamo il giusto tempo per riflettere, pagare gli onorari di chi ci ha aiutato, riorganizzare una nostra presenza civica, ambientalista, autonomista come Toscani per la Toscana, mantenere le amicizie e i legami che abbiamo costruito, continuare a batterci per l’ambiente, la salute, l’economia locale (le monete locali), contro la globalizzazione e contro lo status quo. Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno veramente aiutato”.