Il Conservatorio senese apre la stagione musicale: al via l’ottava edizione del Franci Festival

La musica al Franci non si ferma e dà spettacolo con l’ottava edizione del Franci Festival. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, mette in scena 11 concerti in programma da venerdì 9 aprile a giovedì 24 giugno, che avranno come protagonisti studenti, docenti, gruppi formati da allievi, laureati e maestri del panorama musicale classico. Gli appuntamenti animeranno il palcoscenico dell’Auditorium del Conservatorio e potranno essere seguiti, a partire dalle ore 18, in diretta streaming sul Canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Istituto.

“Il Franci Festival, giunto alla sua ottava edizione, vuole essere anche quest’anno espressione della produzione artistica del nostro Conservatorio – afferma Miranda Brugi, presidente dell’Istituto Franci – Pur vivendo un periodo di restrizioni e limitazioni, abbiamo comunque voluto offrire ai nostri giovani studenti l’opportunità di potersi esibire in una stagione concertistica ufficiale e, questo, è stato possibile grazie al lavoro portato avanti dal direttore e da tutti i professori del Conservatorio. Durante le performance, insieme ai giovani talenti dell’Istituto, ci saranno anche alcuni professionisti e docenti che prenderanno parte al cartellone del Franci Festival che quest’anno regalerà alla città undici appuntamenti di grande musica”. “E’ con estrema soddisfazione che annunciamo la programmazione del Franci Festival 2021– aggiunge Antonio Ligios, direttore del Conservatorio Rinaldo Franci – Nonostante le limitazioni imposte dal Covid-19 abbiamo voluto garantire la tradizionale rassegna musicale che celebra i nostri talenti e la buona musica, mossi dalla volontà di continuare a far vivere la cultura cittadina e proseguire nel percorso educativo dei giovani allievi dell’Istituto. Il nostro ruolo è formare futuri professionisti e, proprio in questo senso, l’esibizione davanti al pubblico gioca ruolo fondamentale”.

Gli appuntamenti di aprile. La stagione 2021 del Franci Festival si aprirà venerdì 9 aprile, alle ore 18, con il concerto ‘Musica senza tempo’ di ‘Freem Sax Quarte’, il quartetto di sax del docente della classe di sassofono Riccardo Guazzini. L’evento prevede l’esecuzione di quattro lavori improntati su forme musicali barocche, classiche e folkloristiche e avrà come protagonisti Jacopo Sammartano al sax soprano, Michele Bianchini al sax tenore, Fabio Lombirici al sax baritono e il professor Riccardo Guazzini al sax contralto. La musica del Franci tornerà giovedì 15 aprile alle ore 18 con il concerto della classe di musica da camera della professoressa Giuseppina Runza. Ad esibirsi saranno gli studenti Aurora Arcudi, Margherita Faneschi e Emma Spangaro alla viola; Rebecca Ciogli e Leonardo Volantan al violoncello e Matteo Prandini al contrabbasso. Lo spettacolo in note dell’Istituto Franci continuerà giovedì 22 aprile, ancora alle ore 18, con il recital di pianoforte del docente Gianluca Luisi. Il professore del Conservatorio, considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo, si esibirà con un programma improntato sulle musiche di F. Shubert e F. Chopin. Il Franci saluterà il mese di aprile con il suono del violino: giovedì 29, alle ore 18, sarà infatti la volta del concerto intitolato ‘Il Novecento per Violino Solo’ che vedrà protagonista Leonardo Ricci, giovane violinista iscritto al biennio dell’Istituto Franci nella classe della professoressa Lucia Goretti.

Gli eventi di maggio. La musica del Franci tornerà protagonista nel mese di maggio con tre appuntamenti. Il primo, in programma venerdì 7 maggio alle ore 18, vedrà la messa in scena di un recital pianistico in compagnia di Mattia Amato e Lorenzo Rossi, allievi della classe di pianoforte del professor Marco Guerrini che si esibiranno sulle note dei più grandi compositori di musica classica. Il pianoforte del Franci suonerà anche giovedì 13 maggio, ancora alle ore 18, in occasione del recital pianistico del Maestro Andrea Trovato. In questa occasione, inoltre, sarà presentato il cd ‘Reflets de l’ame’, Piano Music by Frédéric Chopin, ed. Da Vinci Classic. L’ultimo appuntamento di maggio, in programma giovedì 20 alle ore 18, sarà il concerto di Emanuele De Luca, violista della classe del Mastro Luca Rinaldi, accompagnato al pianoforte dal fratello Davide De Luca, ex allievo dell’Istituto Musicale Rinaldo Franci. Giugno in ‘quattro tempi’. A giugno la musica del Franci inizierà a suonare da giovedì 3 giugno quando, alle ore 18, si esibirà sul palco dell’auditorium del Conservatorio il docente di flauto Luciano Tristaino accompagnato al pianoforte dalla Maestra Gabriella Dolfi nel concerto ‘Lo Zapping del pensiero romantico’. Martedì 8 giugno, ancora alle ore 18, il Franci tornerà in scena con uno spettacolo di musica dedicato ai grandi capolavori di Manuel M. Ponce, eseguiti da Leonardo Binazzi e Francesco De Luca, allievi di chitarra della classe del Maestro Marco Del Greco accompagnati al pianoforte da Mattia Fusi. La rassegna del Franci Festival 2021 si chiuderà con un omaggio al talento nei due appuntamenti dedicati alle premiazioni di tutti gli studenti vincitori delle borse di studio del Conservatorio. Martedì 15 giugno, alle ore 18, saranno premiati gli allievi vincitori della borsa di studio ‘E. Torricelli’, mentre giovedì 24 giugno sarà la volta della premiazione ufficiale della borsa di studio ‘V. Baglioni’.

Informazioni utili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.