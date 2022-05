Il Coni organizza corsi di formazione per dirigenti sportivi: “Aggiornamenti e conferme nella gestione delle Asd”

Il Coni Siena, in collaborazione con la Scuola dello Sport Toscana, organizza un corso di formazione per dirigenti sportivi. Il primo corso, in presenza, dopo un lungo periodo di corsi on-line, verrà effettuato nella sala multimediale del Coni Siena in via Paolo Frajese, 35 a Siena nei giorni 21 e 28 maggio 2022 come stabilito nel programma.

I docenti, tutti di alto livello, affronteranno i temi di fiscalità, responsabilità civile e penale, del terzo settore, di sicurezza degli impianti sportivi e delle responsabilità sulle certificazioni medico sportive. Per partecipare occorrerà compilare la scheda di iscrizione e inviarla a [email protected] entro il 20 maggio. Il Corso è gratuito.

“Sono molto contento dell’organizzazione di questo corso – dice Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena – per due motivi: il primo perché finalmente ci possiamo vedere di persona, riallacciare i rapporti e parlare de visu di tutte le problematiche del mondo dello sport, il secondo è per i temi che verranno trattati, di notevole interesse, per chi ha a che fare tutti i giorno con la gestione delle società sportive, volontario, e che molto spesso rischia involontariamente sulla responsabilità”.