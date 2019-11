Il Comune ha installato sei nuove telecamere in via Salicotto, in via del Porrione e nel vicolo della manna

Sono state installate sei nuove telecamere per potenziare la videosorveglianza nelle vie della contrada della Torre dopo i recenti fatti di cronaca che avevano provocato malumori nei contradaioli e nei residenti del rione. Gli occhi elettronici sono stati posizionati in via Salicotto, via del Porrione, vicolo della Manna, via del sole. Nelle scorse settimane la società della contrada della Torre aveva ospitato un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza nel corso del quale erano stati illustrati i problemi affrontati negli ultimi mesi: degrado, ripetuti gesti di inciviltà, schiamazzi notturni, eccesso di uso di alcool, spaccio di droga. Per combattere questi fenomeni i presenti a questa riunione pubblica avevano richiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio e al contempo una migliore illuminazione delle vie in questione e qualche telecamera in più. Le telecamere sono arrivate e con esse è stata potenziata anche l’illuminazione delle strade.

“Contano i fatti, non le parole – commenta il sindaco di Siena, Luigi De Mossi –. La cittadinanza ci ha sensibilizzato evidenziando un problema ed il nostro dovere di amministratori era quello di provvedere alla risoluzione. Un primo passo importante è stato fatto”. “Abbiamo rispettato gli impegni presi – aggiunge l’assessore comunale con delega alla sicurezza Francesco Michelotti –. Dovremo capire se queste misure sono sufficienti o serviranno altre iniziative. L’amministrazione comunale intende restare vicina ai suoi cittadini”.