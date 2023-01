Il Comune ha acquistato la fototeca di Eduard Safarik, sarà consultabile alla Biblioteca Briganti

Il Comune di Siena ha acquisito l’Archivio-Fototeca di Eduard A. Safarik per porlo in consultazione pubblica, alla Biblioteca Giuliano Briganti ospitata all’interno del Complesso Museale Santa Maria della Scala, in questo modo si arricchisce di 44mila fotografie e 66mila documenti cartacei un patrimonio iconografico già molto consistente, rendendo la Biblioteca un polo di notevole rilevanza per gli studi storico artistici.

Eduard A. Safarik è stato uno dei più eminenti storici dell’arte del secondo Novecento, autore di monografie di riferimento su importanti artisti del Seicento e di cataloghi delle più illustri collezioni storiche romane, delle quali fu direttore artistico.

Proprio in questa veste Safarik ha accumulato una quantità di documenti e fotografie che fanno del suo archivio un fondo documentario imprescindibile per la storia del grande collezionismo e di molte delle maggiori personalità artistiche nell’età moderna.