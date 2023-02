Il Comune di Monteriggioni punta sulla transizione tecnologica

Una svolta tecnologica che parte dall’ottenimento di risorse a valere sugli avvisi Pnrr.

Una transizione digitale che darà l’avvio all’allestimento del nuovo sito istituzionale, all’implementazione della piattaforma app Io, a quella dei servizi pubblici digitali ed al potenziamento dello sportello telematico, di recente attivazione. Strumento, quest’ultimo, che consente l’inoltro in via telematica da parte degli utenti della gran parte delle istanze al Comune.

“La strada che abbiamo scelto di perseguire è quella di puntare sullo sviluppo tecnologico – afferma la Vice sindaca Paola Buti, con delega alle opere pubbliche – Il nostro è un progetto strategico pianificato in base ai bisogni dell’oggi, ma anche pensando al domani tarando le risorse ed andando ad intercettare le opportunità attraverso i finanziamenti derivanti dal Pnrr. A settembre avevamo portato in approvazione in Consiglio comunale la previsione dei finanziamenti relativamente alla misura denominata “Esperienza del Cittadino dei servizi pubblici” ed alla misura denominata “Adozione piattaforma pagoPA”. La nostra è una strategia che ha il compito di portare avanti una visione lungimirante per il territorio, andando a costruire una Monteriggioni al passo con i tempi. Guardiamo, quindi, ad uno sviluppo tecnologico dei servizi comunali”.

Un piano che restituisce concretezza ai bandi vinti, con uno sguardo alla digitalizzazione dell’Amministrazione. Sulla prima misura nel consiglio comunale di novembre è stato riconfermato il finanziamento al Comune di Monteriggioni per 155.234,00 euro per l’adeguamento del sito internet alle linee guida Agid (agenzia Italia digitale) ed anche per lo sviluppo dei servizi pubblici digitali. Relativamente alla seconda misura sono stati riconosciuti al Comune di Monteriggioni 2.744,00 euro per l’implementazione della piattaforma app Io.

“È stato aggiornato il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi prevedendo gli ultimi finanziamenti ottenuti per un totale di 121.992,00 euro missione 1.2 abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud – continua Buti – e 32.589,00 euro per interventi di realizzazione della piattaforma “Notifiche Digitali”. In questo caso il finanziamento è stato inserito nella parte del bilancio di competenza 2023, in quanto alla data dell’ultimo consiglio comunale non era ancora pervenuta nessuna conferma del contributo richiesto; la comunicazione in ordine all’assegnazione del finanziamento è pervenuta al protocollo dell’Ente lo scorso 3 gennaio”.