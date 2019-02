Il Comune di Gaiole in Chianti cerca rilevatori statistici

Il Comune di Gaiole in Chianti ha emesso un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento dell’incarico di rilevatore statistico per l’indagine “Aspetti della vita quotidiana”, che si svolgerà nel periodo che va dal 28 febbraio al 10 maggio 2019.

Gaiole in Chianti, infatti, è stato selezionato come comune campione per effettuare l’indagine nell’ambito del programma statistico nazionale 2017-2019, e in particolare, per l’aggiornamento 2018-2019 sulle abitudini delle persone: stili di vita, tempo libero, partecipazione sociale e politica, condizioni di salute, uso di Internet e del PC e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici e sui diversi aspetti della vita quotidiana.

Sul territorio comunale dovranno essere intervistate 31 famiglie campione. Per svolgere l’indagine sono richiesti 2 rilevatori statistici. Il Comune utilizzerà la graduatoria finale di questo avviso pubblico per conferire i due incarichi.

La raccolta dei dati dovrà essere effettuata dai rilevatori statistici esclusivamente con interviste a domicilio delle famiglie campione, non sono ammesse interviste telefoniche. L’incarico di rilevatore sarà temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che s’instauri rapporto di impiego.



Sarà corrisposto un compenso medio lordo stabilito dall’ISTAT per ogni questionario correttamente compilato. Tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori. I compensi saranno liquidati successivamente al trasferimento delle somme al Comune da parte dell’ISTAT.

I requisiti minimi per partecipare alla selezione sono: età non inferiore ai 18 anni; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o equipollente; disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare; godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o di provenienza);non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; idonea conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti informatici.

Le domande devono essere presentate al Comune di Gaiole in Chianti entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio. Possono essere consegnate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune, via Ricasoli, 5, negli orari di apertura al pubblico o inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune al seguente link: http://www.comune.gaiole.si.it/contenuti/bandi/avviso-di-selezione-il-reclutamento-di-n-2-rilevatori-l-indagine-statistica-aspetti-della-vita-quotidiana-2019

Info: Ufficio statistica del Comune di Gaiole in Chianti, Via Ricasoli, 5 TEL. 0577/744736-22-24 [email protected]