Il comandante della legione carabinieri Toscana in visita a Siena: premiati 12 militari

Questa mattina ha fatto visita nella caserma dei carabinieri in viale Bracci il generale Massimo Masciulli, comandante della legione carabinieri Toscana, ricevuto dal colonnello Stefano Di Pace. Il comandante ha ringraziato gli agenti dell’arma per il loro spirito di sacrificio ed abnegazione, dimostrato in questi periodi duri causati dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Così, 6 militari del Reparto Operativo di Siena, compreso il Comandante, sono stati premiati per l’operazione di servizio, denominata “Vulturius”, relativa alla disarticolazione di un’associazione per delinquere avente base nella città di Napoli, ma con ramificazioni in altre località del territorio nazionale.

L’occasione anche per premiare altri 5 agenti della caserma di Poggibonsi per lo svolgimento della missione ‘Silvestre’, dove è stata sgominata una banda prevalentemente composta da cittadini albanesi, ma anche da italiani che operavano nella Val d’Elsa.