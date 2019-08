Paura questa mattina in Pantaneto, una pizzeria ha rischiato di andare a fuoco. Il motivo? Un pezzo di ciaccino e rimasto troppo a lungo nel forno e si è alzato il fumo che dalla cucina poi è uscito fuori dal locale in tutta la via di Pantaneto. Fortunatamente non sono stati registrati danni ma sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.