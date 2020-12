Il chirurgo Giuseppe Barbato di Careggi vince Il premio “Young Surgeon Tosco Umbra”

L’emergenza sanitaria causata da Covid-19 non ha fermato i lavori per scegliere i vincitori del 1° “Premio Surgeon Tosco Umbra”, il concorso riservato ai chirurghi under 45 che rappresenta un concreto riconoscimento a giovani medici che si distinguono nelle varie discipline della loro professione.

Menzioni speciali per Marta Morelli e Andrea Bertolucci, entrambi dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cisanello a Pisa; nuovo bando a gennaio 2021.

Sabato 12 Dicembre, si è tenuto in modalità webinar, il secondo Annual Meeting della storica società Tosco Umbra di Chirurgia, incentrato su “Qualità, sicurezza e responsabilità professionale in chirurgia”, argomenti di grande attualità ed interesse. Il programma ha visto la partecipazione di illustri professionisti appartenenti al mondo scientifico, legale e giuridico. Sandro Giannessi, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia è stato il responsabile scientifico del meeting e ha coordinato i lavori insieme al presidente della “Tosco Umbra”, Andrea Coratti.

E’ stata la cornice perfetta per la proclamazione dei vincitori del 1° Premio “Young Surgeon”. Anche in un momento così difficile, la Società Tosco Umbra di Chirurgia è stata vicina ai propri soci durante tutto l’anno 2020 e non ha mai interrotto la propria attività formativa. Infatti, ha organizzato in modalità webinar, un corposo calendario di incontri, che ha permesso di creare importanti momenti di aggregazione, scambio, confronto e di supporto fra i colleghi di tutta Italia.

Proprio in questi mesi difficili, dopo il bando dello scorso gennaio, Inoltre, è stato portato avanti il Progetto “Young Surgeon”, del quale il Prof. Antonio Taddei è stato promotore e Responsabile Scientifico. Il progetto nasce per sostenere ed incentivare i giovani Chirurghi che hanno saputo distinguersi nelle varie discipline con lavori scientifici, obiettivo primario della Società Tosco Umbra di Chirurgia, sempre attenta alla valorizzazione dell’attività chirurgica delle due regioni, con particolare attenzione alla crescita professionale dei chirurghi più giovani.

La maggiore attività formativa intrapresa dalla Società, ha permesso di ricevere ben 11 progetti in concorso e di contare sul prezioso sostegno di numerose aziende sponsor.

I progetti pervenuti sono stati visionati e valutati da una Giuria di qualità composta da cinque membri del Consiglio Direttivo: Prof. Fabio Cianchi, Prof. Massimo Chiarugi, Dott. Marco Farsi, Dott. Franco Franceschini e Prof. Antonio Taddei con la supervisione del Presidente Dott. Andrea Coratti.

Il vincitore del premio 2020 è il giovane chirurgo Giuseppe Barbato, dell’Unità Operativa “Chirurgia dell’Apparato Digerente” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi a Firenze. Il titolo del lavoro presentato è “La esofagectomia secondo Ivor Lewis robotica: aspetti tecnici e innovatici”.

Il premio è stato realizzato con il sostegno di due Aziende: Ams Spa di Barberino Val d’Elsa e Convergenze Spa di Capaccio Pestum alle quali vanno i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio Direttivo.

Inoltre grazie alla partecipazione della ditta BBraun, che ospiterà due giovani Chirurghi per un corso di formazione in chirurgia miniinvasiva, al Premio si sono aggiunte due menzioni speciali che hanno visto premiati a pari merito: Marta Morelli e Andrea Bertolucci, entrambi dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Cisanello a Pisa.

Vista la positiva esperienza e l’interesse riscontrato da parte dei giovani chirurghi, c’è la volontà di realizzare la seconda edizione del premio “Young Surgeon” riaprendo il bando da Gennaio 2021.