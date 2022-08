Al parco sculture del Chianti e alla Certosa di Pontignano l’estate continua a ritmo di musica

Il cartellone estivo continua ad animare il territorio di Castelnuovo Berardenga a ritmo di musica internazionale.

Domani, martedì 23 agosto l’Auditorium del Parco Sculture del Chianti a Pievasciata ospiterà una serata dedicata alla musica messicana con “Mariachi el Magnifico de Florencia”, mentre sabato 27 agosto alla Certosa di Pontignano saranno protagonisti Fabrizio Bai, chitarra e voce, e Andrea Libero Cito, al violino, nella performance “Alto Mate – Latin jazz, Brazilian, Original Music”. I due appuntamenti inizieranno alle ore 19.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-357151 per il Parco Sculture del Chianti e il numero 0577-1521104 per la Certosa di Pontignano. Il cartellone degli eventi estivi andrà avanti fino a settembre su tutto il territorio castelnovino e per conoscere tutti gli appuntamenti è possibile visitare il sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it oppure il sito del Teatro comunale “Vittorio Alfieri”, www.teatrovittorioalfieri.com.