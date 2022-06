Il Carrefour Express di via San Marco cambia il look: spazi raddoppiati e nuove assunzioni

Un negozio completamente rinnovato, ampliato, con tante nuove referenze, servizi e offerte per i clienti.

Il Carrefour Express di via San Marco 1, a Siena, nel cuore del centro storico della città si è svelato oggi, giovedì 9 giugno, con il suo nuovo look e i suoi nuovi spazi, Al taglio del nastro erano presenti Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail, Roberto Benocci e Michela Crociani, titolari del punto vendita e tutto lo staff del negozio che, in occasione del rinnovo, ha allargato la sua squadra con tre nuovi dipendenti.

Un negozio storico che punta sull’innovazione. Il Carrefour Express di San Marco è un negozio storico della città, ubicato in uno degli angoli più suggestivi del centro, negli spazi che erano di un’antica chiesa. Il negozio si trova a pochi passi da Porta San Marco, dal Duomo e da Piazza del Campo. È in questa cornice che si è svolto il lungo e accurato lavoro di ristrutturazione. Lo spazio, che ha un nuovo ‘affaccio’ anche in Pian dei Mantellini, è stato quasi raddoppiato e oggi si sviluppa su 260 metri quadrati. Anche gli articoli sono più che raddoppiati passando da 1500 agli attuali 4000. Grande attenzione è stata riservata anche all’aspetto green: tutti gli impianti, da quello di refrigerazione a quello di illuminazione, sono di ultima generazione pensati nell’ottica della sostenibilità e del risparmio energetico.

Tutte le novità del negozio. Tra le novità più significative ci sono la panetteria e la pizzeria che, ogni giorno, sforneranno pizze e ciaccini caldi. Ci saranno, inoltre, piatti pronti e serviti al banco take away e sono stati ampliati, con tante nuove referenze, sia il reparto orto frutta che quello dei surgelati. Un’attenzione speciale è stata data ai prodotti del territorio, in particolar modo a quelli del settore dolciario, con una ampia scelta di dolci tipici senesi, e a quello enologico, con una cantina di vini di alta qualità. Oltre all’attivazione dei servizi di ricarica per il telefono e alla possibilità di acquistare gift card, dal mese di settembre sarà possibile anche usufruire del servizio di spesa a domicilio.