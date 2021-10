Il Cardinale Lojudice presenta l’apertura solenne del cammino sinodale

Domenica prossima, il 17 ottobre 2021, alle 16:30, nella Basilica di San Francesco a Siena si terrà la solenne concelebrazione eucaristica per l’apertura del ‘Cammino sinodale nella chiesa locale’ presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle di Val D’Elsa e Montalcino.

Prende il via, dunque, anche per la Chiesa di Siena, Colle di Val D’Elsa e Montalcino il cammino sinodale, voluto da Papa Francesco, lungo tre anni e articolato in tre fasi (diocesana, continentale, universale), fatto di consultazioni e discernimento, che culminerà con l’assemblea dell’ottobre 2023 a Roma.

Lo stesso Cardinale Lojudice in un breve video spiega il senso della cerimonia di domenica prossima.