Il cardinale Lojudice confermato nella commissione episcopale per le migrazioni della Cei

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla nomina dei membri delle Commissioni Episcopali, i cui presidenti erano stati eletti nel corso dell’assemblea generale tenuta nel maggio 2021. Di ciascuna Commissione Episcopale fa parte un vescovo emerito, indicato dalla Presidenza.

In tale contesto il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino è stato confermato come membro della Commissione Episcopale per le migrazioni.

La Commissione, presieduta da Monsignor Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara e Comacchio, è composta anche da Monsignor Franco Agostinelli, Vescovo emerito di Prato, Monsignor Franco Maria Giuseppe Agnesi, Vescovo ausiliare di Milano, Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo, Monsignor Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo e Monsignor Marco Prastaro, Vescovo di Asti.