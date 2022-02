Il cardinale di Siena Lojudice positivo al covid, annullati tutti gli impegni pastorali

All’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, che ha posto Firenze sotto i riflettori negli ultimi giorni, lui non è andato: l’arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice è risultato infatti positivo al Covid sabato ed è stato costretto quindi a rinunciare agli impegni fiorentini. Il cardinale comunque sta bene ed è asintomatico nonostante venga monitorato costantemente. Lo rende noto il suo portavoce Gianluca Scarnicci. Il porporato, aggiunge, “è in buone condizioni” e “”si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado” Ovviamente tutti i suoi impegni pastorali più prossimi, cominciando da questa settimana, sono stati annullati. L’Arcivescovo, dopo l’insorgenza di lievi sintoni influenzali aveva fato un tampone sabato e l’esito era stato positivo.