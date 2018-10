“Il cancro ha perso”: da oggi in libreria il lavoro del professor Michele Maio scritto con Giovanni Minoli

“Il cancro ha già perso”. E’ questo il titolo del nuovo libro del professor Michele Maio, direttore del Centro di Immunoncologia e dell’UOC Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, scritto insieme al giornalista Giovanni Minoli. “La rivoluzione da Nobel dell’immunoterapia dei tumori” è il tema della pubblicazione, un faccia a faccia illuminante su nuovi sviluppi, nuove cure, nuove frontiere dell’immunoterapia oncologica.

«Insieme a Giovanni Minoli abbiamo scelto un titolo molto forte – spiega il professor Maio – perché in qualche maniera il cancro ha già perso in alcuni tipi di tumore, grazie ai trattamenti che ci permettono di allungare in modo importante e statisticamente significativo la vita dei nostri pazienti. Abbiamo imparato a mettere a nudo i tumori, conoscendo i loro meccanismi, e abbiamo potuto progettare strategie terapeutiche completamente nuove, che utilizzano il sistema immunitario del paziente rendendo il cancro sempre più vulnerabile».

La pubblicazione del libro “Il cancro ha già perso” arriva a pochi giorni dal conferimento del premio Nobel per la medicina agli studi sull’immunoterapia del cancro, portati avanti dagli scienziati James Allison e Tasuku Honjo. «Ci sembrava giusto – conclude il professor Michele Maio – ripercorrere tutto ciò che è accaduto nell’ambito dell’immunoterapia del cancro, includendo la recente assegnazione del premio Nobel e guardando soprattutto agli scenari futuri.

La collaborazione con Giovanni Minoli nasce per dare un segnale forte, per permetterci di divulgare le informazioni su passato, presente e futuro nell’ambito dell’immunoterapia dei tumori, attraverso un libro non tecnico». Il libro, in vendita dal 23 ottobre, sarà presentato ufficialmente a Milano, il 30 ottobre, presso la libreria Rizzoli Galleria, con i due autori moderati dalla giornalista Melania Rizzoli. I proventi del dottor Maio saranno devoluti alla fondazione NIBIT, impegnata nello studio e nella ricerca nell’ambito della bio-immunoterapia dei tumori.