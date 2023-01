Il calendario de “Il Bianconero” in distribuzione gratuita nelle edicole senesi

Arriva in edicola il nuovissimo calendario dedicato ai tifosi del Siena. A partire da domani, 5 gennaio, sarà possibile ritirare gratuitamente l’almanacco edito da “Il Bianconero”, periodico del Siena club Enrico Chiesa.

Il calendario di quest’anno, il 2023, celebra i 20 anni di fondazione del club con le foto più belle della fantastica avventura dei bianconeri in serie A e in tal senso il titolo è emblematico: “20 anni di amore per il Siena”. Il calendario sarà distribuito gratuitamente nei “Bianconero-point” di Siena: Tabaccheria Narghile’ in via Aretina; Media Copie Center in Banchi di Sotto, 37; Edicola Porta Pispini in via Aretina; Edicola Campino in viale Vittorio Veneto 43 e al bar Nocino in via Aretina, 9.