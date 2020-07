Il Bruscello 2020 è un galà con i brani più significativi delle edizioni passate

La Compagnia Popolare del Bruscello è all’opera per lavorare alla nuova versione del Bruscello 2020 che vedremo in Piazza Grande a Montepulciano dal 14 al 16 agosto 2020. L’emergenza Covid19 ha costretto la compagnia a rivedere lo spettacolo in programma per l’estate poliziana 2020 e quello che vedremo in Piazza Grande sarà una storia che ripercorrerà i vecchi Bruscelli con i suoi amori, le sue vendette, l’odio, la fede e le gioie: un vero e proprio Galà e una bella serata di Bruscello.

Viste le restrizioni dovute alle norme anti-contagio, la compagnia si sta attrezzando per svolgere le prove in estrema sicurezza: “ Molte romanze dei passati Bruscelli verranno riprese come erano. L’unico aspetto che verrà rivisto sarà quello dell’orchestrazione: avremo almeno venti, venticinque elementi, un’orchestra da Bruscello a tutti gli effetti. Siamo qualcuno meno degli ultimi anni, perché per questioni di sicurezza abbiamo dovuto ridurre i fiati. Ma il numero di cantanti ed esecutori sarà quello di un vero Bruscello, quindi sarà comunque un grande evento.” – spiega il Maestro Alessio Tiezzi.

Le prove vengono fatte il maniera virtuale, il Maestro Tiezzi invia l’audio cantato tramite chat, gli interpreti ascoltano il brano e lo provano: “Noi abbiamo, già da prima dell’emergenza sanitaria, una chat di gruppo di settanta, ottanta persone. Io invio degli audio che servono alle persone a memorizzare: molti non conoscono la musica, sono amatori, quindi hanno bisogno di ascoltarla. L’aspetto innovativo riguarda proprio le prove di persona. Di solito iniziamo le prove molto prima: in primavera, qualche volta addirittura in inverno, e le facciamo al chiuso. Quest’anno invece faremo delle prove direttamente all’aperto, in Piazza Grande, dall’inizio di agosto”.

Lo spirito che respira la Compagnia è quello con cui in questo momento si fa musica e spettacolo dal vivo, una grande voglia di esserci e una grande voglia di fare: “Credo sia necessario per tutti ritrovarsi a fare musica e ad ascoltare musica. E un evento come quello del Bruscello, che è popolare per natura, non poteva mancare. Siamo felici di poter fare un bello spettacolo che possa portare le persone in piazza, finalmente fuori. Ovviamente gestiremo il pubblico secondo le normative, i posti saranno limitati, ma la piazza è grande e abbiamo messo tre serate per poter accogliere tutti. Lo spirito con cui stiamo facendo questo Bruscello speciale è di pensare alla comunità senza rinunciare alla voglia di fare.” – conclude il Maestro Tiezzi.

La Compagnia Popolare del Bruscello quindi da appuntamento al suo pubblico da dal 14 al 16 agosto 2020, alle ore 21:30 in Piazza Grande a Montepulciano.