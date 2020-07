Il bilancio del Comune di Siena: 7 milioni di euro di disavanzo nel 2019

Il rendiconto 2019 si chiude con un disavanzo di oltre 7 milioni di euro, rispetto al 2018 che registrava un disavanzo di 12 milioni. La gestione 2019 ha migliorato il risultato rispetto all’obiettivo previsto di più di un milione. Questo dimostra una buona gestione, l’avanzo del 2019 è molto inferiore rispetto a quello registrato l’anno precedente”, lo ha detto in consiglio comunale l’assessore al bilancio del Comune di Siena Luciano Fazzi. “Il 2019 è stato un anno dove si è monitorata la spesa, per non arrivare con risorse stanziate npon utilizzate. Nella cassa c’è giacenza di oltre 16 milioni di euro – continua-. Al 31 dicembre il Comune di Siena non aveva fatture scadute e non pagate”