Il bar Impero riapre le sue porte, a guidarlo un 24enne: “Tutto è possibile, basta non smettere di sognare”

Coraggio, passione, un briciolo di follia e anche un po’ di fortuna, sono questi gli ingredienti segreti per addentrarsi all’interno del mondo dell’imprenditoria. Sono anche le caratteristiche che ruotano intorno a Paolo Guido, oppure Poul Drive Dj, così a Siena è conosciuto. Un giovane 24enne che, nonostante il periodo difficile caratterizzato dall’incertezza, soprattutto nel lavoro, ha deciso di dare una svolta alla sua vita prendendo in gestione il bar Impero. Si riaprono le porte di un locale storico che ha accompagnato generazioni e generazioni di ragazzi, soprattutto negli anni quando al suo fianco si trovava l’omonimo cinema. Questa sera alle 18 l’inaugurazione e poi l’inizio di un nuovo capitolo per Paolo, da guerriero della notte a titolare di un’attività, un coraggio che a 24 anni non è facile trovare, soprattutto quando l’economia e il futuro sono due ‘molecole’ instabili.

“Sono teso ma allo stesso tempo emozionato per partire – commenta Paolo Guido – questa sera l’inaugurazione e poi da domani saremo pronti ad accogliere i clienti. Caffetteria, bar, cocktails e poi inizieremmo anche con i pranzi. Sono pronto per questa nuova avventura”.

Una storia che sicuramente farà bene alle generazioni più giovani, un messaggio chiaro: quello di trovare il coraggio di fare le cose, ovviamente con coscienza. “Tutto è possibile, basta non smettere mai di sognare”, Paolo se lo ripete come un mantra, un ragazzo di 24 anni che sta inseguendo il suo sogno, con determinazione e forza.

“Ai ragazzi dico di buttarsi – conclude Paolo – i sogni si possono avverare, basta volerlo e non smettere davvero di sognare. Arrivo dal mondo della notte, so bene l’impegno che serve nell’organizzazione delle serate, nella gestione dei locali. Da giovani si ha la forza di spaccare il mondo, basta restare con i piedi per terra e metterci determinazione, i successi poi arrivano”.

Insomma, l’impresa di Paolo Guido, è ricca di coraggio e passione, non è facile aprire un’attività in un momento difficile, soprattutto nel settore della ristorazione dopo i continui apri e chiudi che si sono susseguiti nell’ultimo anno. Intanto, questa sera sarà una festa, il bar Impero riaprirà le sue porte e i giovani avranno un altro locali in cui passare le serate, e poi chissà se Paolo Guido e Poul Drive Dj si incontreranno sullo stesso cammino. Magari al bar Impero.

Niccolò Bacarelli

Di seguito la video intervista.