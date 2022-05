Il 21 e 22 maggio la letteratura arriva a Monteriggioni: dalle Osterie letterarie al festival per ragazzi

Il 21 maggio, per le Osterie letterarie al Castello di Monteriggioni alle 18,30, si terrà la presentazione dialogo con Giovanni Kesich e il suo straordinario libro “Ulisse non è lui” organizzata in collaborazione con Monteriggioni AD 1213 e Gli amici del castello di Monteriggioni. Appuntamento in cui l’autore dimostrerà come il poema ha una trama nascosta che ci porta lontano dalle rassicuranti convenzioni della poesia eroica e ci introduce in un ambito enigmatico come quello di un giallo, una sciarada che cerca di occultare una verità raccontandocene un’altra: addolcire con le arti della poesia il rimorso per la strage di raggelante brutalità che, a dieci anni dalla caduta di Troia, si è consumata in un’isola remota lasciata a se stessa, dove il re non era mai tornato.

Per la prenotazione, necessaria, è possibile chiamare lo 0577-304834, oppure scrivere a [email protected].

Lo stesso giorno e il successivo (21-22 maggio) prenderà avvio la quinta edizione di “Libri per volare. Festival dell’editoria per ragazzi e ragazze”, con orario 14.30 – 19. Un’edizione straordinaria incentrata sull’istituto comprensivo, plesso Don Milani, piazza Europa, 1 – località San Martino che ha deciso di aprire i propri spazi non solo agli alunni e alle loro famiglie ma anche all’intero territorio. Due pomeriggi all’insegna di libri, spettacoli, giochi, laboratori e una bellissima mostra mercato con le novità editoriali, per l’infanzia e non solo, delle più importanti case editrici italiane; saranno presenti: Einaudi Ragazzi, Coccolebooks, Orecchio acerbo, Kalandraka, Betti editrice, Fatatrac, F. Cosimo Panini, Il leone verde, Minibombo, BeArtEnglishBooks e tanti altri.

Tra i tanti laboratori si segnalano “Cavi sciolti” (sotto la guida dei due musicisti il pubblico può intervenire nella creazione dell’ambientazione sonora e provare a raccontare non con le parole ma con i suoni), “Look in the Book” (dove si illustrerà come nelle favole ogni personaggio ha una propria personalità, identità e un proprio stile), “La clinica del libro” (si potranno restaurare e rimettere in salute i propri libri preferiti).

La grande novità di questa edizione è anche il contributo portato da Emergency; un rapporto ben avviato con la dedica a Gino Strada della piazza di Abbadia a Isola e che prosegue al Festival con appuntamenti come “Il grande puzzle dei diritti” (puzzle di 5 metri, 47 tessere da posizionare sulla figure del tabellone, per far “emergere” un testo sui diritti umani), “Il viaggio di Cam (laboratorio di narrazione e di creatività).

Infine, il teatro di Emergency con lo spettacolo “Stupidorisiko – una geografia di guerra, interpretato da Matteo Palazzo, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, mostrando la guerra in tutta la sua stupidità. Partendo dalla Prima guerra mondiale si susseguono in modo cronologico episodi storicamente documentati e rappresentativi della guerra, intervallati dalla storia di un bizzarro marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi. Nato dall’idea di diffondere e promuovere i valori della pace e della tolleranza, lo spettacolo denuncia l’inutilità e il dramma della guerra in ogni sua forma.

L’ingresso è libero per ambedue le giornate e informazioni sono disponibili al contatto Whatsapp +39 331 3964978.