Il 2021 di Siena in 12 foto e 12 didascalie

Da gennaio a dicembre, dalla variante Alpha alla Omicron, passando dal Monte dei Paschi, dalla formazione di un nuovo Governo, dal lutto di Andrea Mari, dai Palii non corsi, dalle notte magiche degli Europei, dalle emozioni delle Olimpiadi e dalle elezioni suppletive. Il tentativo di tornare a vivere con il boom del turismo e le ombre gettate dalle nuove varianti che colpiscono l’economia senese come quella di tutto il resto del mondo. Sono i 12 mesi che hanno vissuto Siena e la sua provincia e che vi raccontiamo in 12 pillole ed in 12 foto.

Gennaio – L’anno si apre e si chiude nel segno della lotta alla pandemia. La Toscana inizia il 2021 in zona gialla, i vaccini anti-covid Pfizer vengono somministrati a personale sanitario e nelle Rsa mentre si attende l’arrivo di Moderna. Il virus però lancia la sua offensiva di inizio anno: la variante inglese attacca le residenze sanitarie e si scoprono focolai in tutta la provincia. “Territori sicuri”, campagna di screening di massa tra la popolazione, arriva per la prima volta nel nostro territorio, a Sarteano dove vengono eseguiti oltre 2mila tamponi. Intanto esce la Cnapi – documento elaborato dalla Sogin – che individua un’area tra Pienza e Trequanda come idonea a ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari.

Febbraio – L’assalto del virus si fa più consistente: “Territori Sicuri” fa tappa a Sinalunga; Chiusi sotto assedio passa in zona rossa e lo stesso destino tocca a tutta la provincia di Siena a fine mese. La novità principale però arriva da Roma: Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi, per Giuseppe Conte si vocifera su una sua possibile candidatura alle Suppletive che si terranno nel seggio senese della Camera. Giovanni Gozzini, docente dell’Università di Siena, finisce nella bufera per le offese a Giorgia Meloni.

Marzo – A Sanremo il Festival si fa (ma senza pubblico). A Firenze Mise, Regione Toscana, Tls e Invitalia sottoscrivono il patto sugli anticorpi monoclonali anti-covid (prodotti a Siena, li stiamo ancora attendendo) . Al policlinico Le Scotte si tocca il picco di ricoveri per Sars-cov2. Inoltre scoppia l’inchiesta Hidden Partner. La bellezza delle nostre Terre infanto affascina il mondo: Van Der Poel vince le Strade Bianche 2021. La competizione viene trasmessa in oltre 200 paesi.

Aprile – Nelle vaccinazioni agli over 80 la Toscana è penultima in Italia a inizio mese. Lo evidenzia il monitoraggio Gimbe. A Firenze l’opposizione chiede la testa dell’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini. A Siena invece De Mossi accusa l’ex-governatore Enrico Rossi. Il dramma più grande però viene vissuto a Monticiano che perde il suo sindaco, Maurizio Colozza a causa del coronavirus.

Maggio – La politica detta l’agenda: il centrodestra presenta Tommaso Marrocchesi Marzi come suo candidato alle Suppletive. Il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo fa tappa a Siena per fare il punto della situazione sulla campagna vaccinale. Si cerca di salvare il Palio e l’aula consiliare si riunisce nuovamente: viene annullata la Carriera di luglio e rimandata la decisione per agosto. La città deve vivere un lutto devastante e piangere la prematura e tragica scomparsa del fantino Andrea Mari.

Giugno – Il covid cede il passo: la Toscana passa in zona bianca e la provincia si avvicina al contagio zero. Ansia, speranza e sogni si leggono negli occhi dei giovani ragazzi che affrontano l’esame di maturità a Siena. In Duomo intanto il magnifico Pavimento viene scoperto ‘straordinariamente’. Il 30 giugno il consiglio comunale vota l’annullamento del Palio d’Agosto. Infine Tomaso Montanari viene elettore Rettore dell’Università per Stranieri.

Luglio – Siena vive i festeggiamenti per la vittoria degli Europei di calcio da parte della nazionale italiana. Le vie del centro si riempiono di bandiere tricolori e maglie azzurre dopo che Donnarumma para il rigore a Saka. Mentre il Comune deve sciogliere i nodi sul conservatorio Franci e Siena Jazz, Enrico Letta, segretario del Pd, scende in campo per le Suppletive e lo fa a Montalcino. Unicredit a fine mese svela le sue intenzioni per Mps.

Agosto – L’Università di Siena si mobilita per gli studenti afghani in fuga dai Talebani. Montanari finisce nella bufera per alcune sue parole sulle foibe. Fronte covid, preoccupa la variante Delta. E a Siena arriva il sottosegretario Sileri per i vaccini alla Robur. Il Mangia d’oro viene consegnato a Massimo Maccherini. Medaglie di civica riconoscenza a Don Sergio Volpi e Lorenzo Granai.

Settembre – La campagna elettorale entra nel vivo e a Siena si candida anche Marco Rizzo. I no green pass organizzano le prima manifestazioni e vengono sospesi i primi sanitari non vaccinati. In centro arriva per la commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi per i sopralluoghi a Rocca Salimbeni

Ottobre – Il mese si apre con la tornata elettorale: Letta vince le Suppletive; a Chiusi il nuovo sindaco è Gianluca Sonnini; Trequanda premia Andrea Francini; a Monticiano vince invece Alessio Serragli. Nel capoluogo la maggioranza si spacca sui rifiuti con Minghi e Marsiglietti critici nei confronti dell’operato dell’assessore Silvia Buzzichelli. Stop ai negoziati tra Unicredit e Mps.

Novembre – L’Università di Siena inaugura l’anno accademico con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato fa visita anche ai laboratori di Tls. Si apre una falla nei rapporti tra Comune e Opera Laboratori, gestore del sistema museale: i rapporti già tesi dall’inizio del mandato De Mossi, si concludono con la decisione di Palazzo Pubblico di non rinnovare con l’azienda la convenzione per i servizi al Santa Maria della Scala. Mustafa e Munzir invece conquistano il Siena Awards: l’immagine (foto di copertina ndr.) scattata da Mehmet Aslan racconta il dramma del conflitto siriano e diventa uno degli scatti simbolo del 2021 in tutto il mondo.

Dicembre – Sant’Ansano rinnova lo spirito delle contrade con la speranza di tornare a vivere momenti migliori. Sulla questione Comune – Opera Laboratori che mette a rischio 50 dipendenti, il gestore salva i propri dipendenti. Per gli altri ci sarà un concorso? In consiglio comunale si decide intanto di reinternalizzare i servizi del Complesso e affidare a Sigerico (quella che era Siena Parcheggi). Sempre in aula arriva il sì finale per il piano operativo ed Mps presenta invece il suo piano industriale 2022-2026. Arrivano le Feste ma Natale è funestato da Omicron: in provincia ci sono 5mila persone in quarantena, in Toscana vengono richiesti oltre 600 tamponi al minuto. L’anno si chiude come se fossimo in un lockdown naturale, il che porta a giudizi sempre più aspri nei confronti delle politiche adottate per far fronte al covid. Lato sport: il Siena, che a inizio stagione era partito con ambizioni da promozione in B, cambia due allenatori in un mese (4 in tutta la stagione). Il nuovo mister Padalino si trova con una squadra lontanissima dalla vetta e dalla zona playoff reduce da s6 ko di fila.