Il 13 ottobre alla International School of Siena gli open day tornano in presenza

Mercoledì 13 ottobre l’International School of Siena torna ad aprire le proprie porte per gli open day, da quest’anno di nuovo in presenza. Nel corso dell’anno appena passato, infatti, la scuola fu costretta a tenere i giorni aperti in modalità telematica, grazie ai propri strumenti tecnologici. “Rispettando tutte le misure antipandemiche – ha spiegato Letizia Rosati, Ib middle years programme coordinator della International School of Siena – , quest’anno, riapriremo le nostre porte materialmente: questa per noi è sempre stata una grande opportunità”.

Letizia Rosati continua: “L’open day è un momento importante in cui apriamo le porte del nostro istituto alla comunità esterna. L’open day ci dà la possibilità di offrire un’esperienza di prima mano ad alunni e genitori che vivranno in prima persona il metodo Ib”.

“L’anno scorso – conclude – siamo sempre rimasti aperti, eccezion fatta per i momenti in cui le misure governative ce lo hanno imposto. La tecnologia è parte integrante del metodo Ib, ed in generale è fondamentale per i nostri ragazzi che sono nativi digitali. Reputiamo molto importante dargli i giusti strumenti in questo campo, nonostante tutto ciò lo scorso anno è stato importante poter garantire una continuità didattica ai nostri ragazzi”.

Emanuele Giorgi

