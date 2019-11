I vigili del fuoco ritrovano due persone grazie ad un dispositivo di localizzazione

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, che sono intervenuti alle 14,35 di oggi nel territorio del comune di San Gimignano in località Libbiano sulla strada provinciale 69 per la ricerca di due persone disperse. Alla ricezione della chiamata di soccorso, il personale di sala operativa del 115 ha provveduto ad effettuare la localizzazione tramite l’applicativo sperimentale Geoloc che attraverso lo smartphone fornisce le coordinate geografiche di posizione dei dispersi. I due uomini sono stati successivamente raggiunti dalla squadra di terra dei vigili del fuoco. L’operazione è stata molto rapida ed è terminata alle 15,20. Le due persone si trovano in buone condizioni di salute.