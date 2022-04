I tre ragazzi vincitori di ‘Un’immagine per le donne’ premiati oggi a Siena dal sindaco

“I giovani, le donne e la socialità”, sono questi i temi trattati dal concorso “Un’immagine per le donne”, come spiega il sindaco di Siena, Luigi De Mossi. “È stata un’iniziativa – dice il primo cittadino – che vuole testimoniare come non si possa limitare l’immagine delle donne solo ad una giornata all’anno per poi scordarsi di tutti i problemi, delle recrudescenze e delle necessità che ci sono. In questo senso, devo dire che l’assessore Biondi Santi ha fatto un grosso lavoro”.

Il contest grafico, promosso proprio dal comune di Siena, era stato lanciato a suo tempo all’assessorato alle politiche giovanili e alle pari opportunità tra gli eventi dello scorso 8 marzo e rivolto a ragazzi e giovani in età compresa fra i 16 e i 35 anni. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Seo Lee Hee con il suo “L’emblema del divino guidatore”. Sui gradini più bassi del podio troviamo “Tutto ciò che non sono” di Edoardo Di Prisco e “Moira Manifesta” di Gabriel Ciorcila. I ragazzi sono stati premiati questo pomeriggio nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico ed hanno anche ricevuto un assegno simbolico in attesa dalla consegna del premio in denaro. Inoltre, è stato consegnato anche il “Premio della rete” al progetto che ha ricevuto più “like” sul profilo facebook ‘SiBlogga’: si tratta dell’idea grafica “Siamo tutti uguali” di Veena Sotero, che ha ottenuto 366 voti. Targa speciale è stata consegnata infine all’elaborato “La signorina Paola” presentato da Paola Doganieri, per l’impegno profuso e per la particolarità della sua rappresentazione della donna.

A giudicare gli elaborati è stata una apposita commissione tecnica comunale, formata da esperti di pari opportunità, politiche giovanili e comunicazione che avevano con il compito di valutare l’efficacia comunicativa del progetto, l’adattabilità dell’idea progettuale a più manifestazioni, l’innovatività dell’idea progettuale e la coerenza con i principi del “Manifesto per l’uso responsabile dell’immagine femminile”, adottato dal Comune di Siena nel 2019. Tutte le idee grafiche pervenute saranno visibili fino al 30 aprile nella galleria del parcheggio Il Campo ed inseriti all’interno del progetto delle Politiche Giovanili “Arte nelle Teche”.

“Noi vogliamo investire sui giovani – spiega l’assessore alle politiche giovanili, Clio Biondi Santi – e stiamo spingendo sulla street art e su un concorso come questo. Con questo contest abbiamo voluto unire la tematica che è quella della donna facendo ragionare i ragazzi e dandogli modo di creare il manifesto che sarà riutilizzato dal comune”. “Il premio in denaro – conclude – serviva proprio a stimolare i ragazzi, vogliamo stimolarli a partecipare attivamente alle nostre attività e renderli parte integrante del tessuto sociale di Siena”.

Il contest era rivolto a ragazzi e giovani in età compresa fra i 16 e i 35 anni ed è stato lanciato lo scorso 8 marzo dall’assessorato alle politiche giovanili e alle pari opportunità tra gli eventi organizzati all’interno del cartellone dedicato alla “Giornata internazionale della donna”. Il concorso aveva la finalità di selezionare idee grafiche da utilizzare nelle campagne di comunicazioni comunali riferite a eventi di pari opportunità uomo-donna, offrendo così ai giovani artisti senesi la possibilità di esprimersi ispirandosi al rispetto della dignità della persona e dei principi di pari opportunità, in modo da prevenire fenomeni di discriminazione e violenza di genere. Entro il termine di scadenza del contest (lo scorso 3 aprile) sono state presentate ventitré idee grafiche, principalmente da studenti delle scuole superiori e studenti universitari, ma non solo.

Emanuele Giorgi