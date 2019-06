L’allarme dei sindacati dei pensionati: ” A Siena mancano le strutture socio-sanitarie”

I sindacati dei pensionati senesi organizzano una serie di assemblee nel territorio cittadino per confrontarsi con la popolazione sulla critica situazione delle cure primarie a Siena. La campagna di assemblee servirà anche a diffondere la nuova piattaforma sulla sanità regionale approvata da CGIL, CISL e UIL il 13 maggio scorso che mette in evidenza le carenze ed i ritardi nei servizi socio sanitari della Regione, indicando obiettivi da raggiungere attraverso l’apertura di vertenze con la Regione e le ASL.

“La criticità maggiore su cui incentrare l’iniziativa è certamente quella riferita alla carenza delle strutture socio-sanitarie nel capoluogo e nei comuni del circondario – spiega il comunicato congiunto -. Nell’area urbana non esiste a tutt’oggi una casa della salute, ove poter aggregare i servizi della sanità primaria e l’assistenza sociale, favorendo quella integrazione tra i due settori che è fondamentale per la presa in carico di quei cittadini che sono colpiti da malattie croniche o che lottano contro le conseguenze degenerative dell’invecchiamento. A Siena le strutture sanitarie pubbliche presenti nell’abitato sono le stesse da diversi decenni e si sostanziano nel solo poliambulatorio (ex INAM) di Pian d’Ovile – prosegue la nota-! Nel contempo assistiamo al diffondersi di servizi sanitari gestiti da privati. Le case della salute, le unità di cure complesse primarie, i posti letto di cure intermedie, la continuità assistenziale, tutti servizi necessari per la riduzione degli accessi inappropriati al Pronto soccorso, sono ancora dei traguardi non raggiunti nella nostra città”.

Nel corso delle assemblee, i sindacati dei pensionati fanno sapere che, informeranno sui diritti dell’assistito in modo da agevolare il superamento dei problemi di coloro che si rivolgono al servizio sanitario per ottenere una prestazione. Saranno illustrate le proposte che le organizzazioni sindacali hanno elaborato per l’area urbana e che sono già state presentate alla Società della Salute Senese nei mesi scorsi. Al termine del calendario delle assemblee le richieste e le istanze provenienti dai cittadini verranno riportate alla Direzione della Società della Salute Senese, nonché al sindaco di Siena, affinché siano realizzate e si recuperi il ritardo accumulato in questi anni nel campo della salvaguardia della salute.



ASSEMBLEE CITTADINE: