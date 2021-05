I ragazzi di Terra Verde puliscono Siena: inizio con Fortezza e Orti del Tolomei

Nella giornata di ieri tanti ragazzi, membri dell’associazione ‘Terra Verde’ si sono dati appuntamento in Piazza Matteotti, per fare qualcosa di concreto per aiutare la città: ripulire le strade e le zone più colpite dalla sporcizia. “Stiamo per ripulire le zone verdi – spiega Bernardo Meoni, membro di ‘Terra Verde’ -, nello specifico ci occuperemo della zona della Fortezza, i bastioni, la Lizza, dopodiché andremo anche all’Orto del Tolomei”.

Bernardo è un ragazzo di appena 19 anni, senese, contradaiolo dell’Oca, che in passato aveva già avuto qualche momento di notorietà proprio per iniziative come questa. “Vogliamo semplicemente – spiega – lanciare un messaggio ai cittadini e alle autorità per sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che è il nostro ambiente e sull’importanza di preservarlo e ripulire quando possiamo”. Alla domanda su chi è che fa parte di ‘Terra Verde’, Bernardo spiega: “Noi siamo un gruppo di persone che vogliono fare qualcosa. Chiunque può presentarsi anche partecipare ed è ben accetto”.

Bernardo conclude: “Noi abbiamo già fissato altre date su tutta la provincia, Monteriggioni, San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi. Siamo attivi ogni fine settimana, con interventi in varie zone della provincia: dopo mesi in cui non siamo potuti uscire, ora ci stiamo dando da fare”.

Emanuele Giorgi