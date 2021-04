I ragazzi dell’Oca ripuliscono il rione dalla sporcizia

Bernardo Meoni non ha ancora compiuto 19 anni, contradaiolo dell’Oca, impegnato per l’ambiente e si sta preparando per la maturità. Nelle ultime ore Bernardo ha avuto modo di assaporare un po’ di fama, almeno in città. Tutto è nato quando lui ed alcuni amici, hanno deciso di ripulire le strade del proprio rione.

“In realtà -spiega Bernardo- questa è una cosa che facciamo abbastanza spesso. La nostra zona, per vari motivi, è spesso frequentata e capita che le persone lascino dello sporco. A noi ragazzi che passiamo qui le nostre giornate, è venuto spontaneo pensare di dare una bella pulita alle nostre strade: è un passatempo utile che fa bene a noi e alla comunità”.

Emanuele Giorgi