I ragazzi dell’agrario fanno visita alla clinica Il Ceppo

Tappa alla clinica veterinaria “Il Ceppo” del dottor Raffaello Ciampoli per il progetto sui cavalli da Palio promosso dall’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena e dall’Associazione Proprietari Allenatori e Allevatori cavalli da Palio. Oggi, venerdì 25 gennaio l’appuntamento ha visto protagonista il primo gruppo dei 56 studenti che hanno aderito al progetto di alternanza scuola – lavoro, con replica venerdì 1° febbraio per il secondo gruppo. Il dottor Raffaello Ciampoli ha presentato agli studenti anche il progetto di ricerca e sperimentazione sul plasma equino Plasmalife®, realtà di eccellenza nel settore a livello nazionale.

Il progetto di alternanza scuola – lavoro extracurriculare sul cavallo da Palio, avviato per la prima volta dall’Istituto “Bettino Ricasoli” e rivolto agli studenti del triennio, sta coinvolgendo 56 alunni provenienti dalle classi terze e quarte dei tre indirizzi dell’Istituto Tecnico Agrario: gestione dell’ambiente e territorio, viticoltura ed enologia e produzioni e trasformazioni.

L’iniziativa è iniziata con le lezioni sulla storia del Palio e del cavallo da Palio curate da Paolo Neri ed è entrata nel vivo con incontri in aula e visite esterne che hanno coinvoltofantini, veterinari, maniscalchi e consulenti del Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. I ragazzi hanno avuto anche la possibilità di conoscere da vicino il cavallo da Palio, ospitando due esemplari a scuola. Fra le prossime tappe è prevista anche la visita in una scuderia, per portare avanti un progetto che si pone, fra gli obiettivi primari, lo sviluppo di possibili sbocchi professionali e il rafforzamento del legame fra l’Istituto d’istruzione superiore “Bettino Ricasoli” di Siena e il territorio.