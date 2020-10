I permessi Ztl da 30 minuti vengono rilasciati dalla Siena Parcheggi, ecco dove

Nel comune di Siena i permessi temporanei Ztl da 30 minuti gratuiti e riservati alle persone fisiche, saranno rilasciati esclusivamente dalla Siena Parcheggi nelle sedi in via di Fontebranda n. 65 e in viale Pietro Toselli 8 (all’interno dei Mercati Generali), aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30.

Per informazioni contattare, in orario di ufficio, la società allo 0577 228711, numero verde 800562565, e-mail [email protected], sito web www.sienaparcheggi.com.