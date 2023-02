I musei che amano il giorno di San Valentino

Il giorno di San Valentino (14 febbraio) è sempre più amato dai musei italiani, che ogni anno aumentano le proposte speciali per il giorno dedicato agli innamorati.

La Galleria Borghese – “delizia di Roma” come si definisce – propone addirittura un programma completo di iniziative speciali. Dal 14 al 18 febbraio 2023 ci sarà “La dea dell’Amore: i mille volti di Venere”: ogni giorno dalle 16 alle 19 il museo offrirà preziosi approfondimenti tematici alla scoperta dei mille volti di Venere, dea dell’amore e della bellezza, una figura che trova ampio spazio nelle opere presenti all’interno della Galleria. Inoltre, sempre nella settimana di San Valentino, tutti i visitatori saranno invitati a partecipare al social contest “Scatta l’amore in Galleria!”, pubblicando post su Instagram con l’hashtag #borgheseinlove. Le immagini saranno condivise nelle stories dell’account ufficiale del museo e la più bella verrà premiata con “You and me”, la membership card della Galleria Borghese dedicata proprio alle coppie, con ingresso annuale e la possibilità di partecipare in via esclusiva ad alcuni eventi.

A Torino, molti musei offrono l’ingresso 2×1 (paga una persona, ma entrano due) a chi si presenta in coppia alla biglietteria. E – attenzione – specificando bene che l’offerta vale per ogni tipo di coppia, ovvero coniugi, fidanzati, genitori e figli, parenti, amici. Il 14 febbraio l’offerta speciale sarà valida al Museo Egizio, al Museo d’Arte Orientale, alla Galleria d’arte moderna ed al Museo Accorsi-Ometto. Tutti organizzano per l’occasione anche una specifica visita tematica sul tema dell’amore.

Sontuoso il programma di Rimini: non solo l’ingresso 2×1 nei musei della città (Museo della Città, Domus del Chirurgo, Part- Palazzi dell’Arte, Fellini Museum e Palazzo del Fulgor), ma anche una visita guidata dal titolo “Amore e Potere: Sigismondo e Isotta” dedicata alla storia d’amore fra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468.

Davvero curiosa l’iniziativa del Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” di Venosa, in Basilicata, che il 14 febbraio dedica l’iniziativa “L’amore nel mito e nella storia” non agli innamorati, ma ai bambini: un percorso espositivo si guideranno i più piccoli alla scoperta delle storie d’amore di alcune importanti coppie del mito antico, come Ade e Persefone, Peleo e Teti, e di illustri protagonisti della storia di Venosa, come il grande condottiero normanno Roberto il Guiscardo e il principe madrigalista Carlo Gesualdo

Infine, il sito Abbonamento Musei, che unisce l’offerta culturale di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (per un totale di 480 musei) propone – ma soltanto dal 9 al 14 febbraio – l’acquisto online di due card con uno sconto del 15% su quella con la tariffa meno cara.