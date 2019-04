I gioielli del Papa senese Alessandro VII per la prima volta in mostra nella Cripta del Duomo

Sta per inaugurarsi una mostra particolare e preziosa nella Cripta del Duomo: preziosi sono i manufatti esposti, particolare l’intervento che permette al pubblico di godere della bellezza delle opere che sono state tutte completamente restaurate.

Il prossimo 12 aprile nella Cripta del Complesso Monumentale del Duomo di Siena sarà inaugurata la mostra Marmo, bronzo e argento per Alessandro VII. Oreficeria e scultura monumentale dalla Roma di Bernini al Duomo di Siena. L’intento della mostra è quello di fare conoscere quindi a un pubblico più vasto una di serie di oggetti di oreficeria dell’età di papa Alessandro VII (1655-1667), il senese Fabio Chigi, che appartengono per lo più al Museo dell’Opera di Siena, o che sono conservati nella sacrestia della Cattedrale, restando di solito di difficile accesso e visibilità. Uno dei meriti dell’iniziativa, è quello di aver provveduto al restauro e alla pulitura di ognuno di questi preziosi manufatti, che possono essere così meglio studiati e esaminati in questa occasione. La presentazione sarà a cura di Alessandro Bagnoli e Alessandro Angelini dell’università di Siena. Un’occasione per scoprire una preziosa parte della nostra storia. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al prossimo 3 novembre.