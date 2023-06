I Fantini illustrati di Benedetto Cristofani al Lombardi Arte: quando i colori vanno oltre le parole

È un mondo in cui vediamo o bianco o nero, e invece a Siena spiccano i colori di appartenenza, quelli della contrada: è il messaggio lanciato dai curatori della mostra “Fantini illustrati”, presentata oggi al Lombardi Arte dall’artista Benedetto Cristofani. I dipinti rappresentano i fantini del Palio di Siena a cavallo, uno per ogni contrada, con uno sfondo in bianco e nero, e le figure dei 17 “assassini” evidenziate dai colori sgargianti delle consorelle.

“Mi ha sempre appassionato l’immagine del fantino a cavallo – spiega l’artista Benedetto Cristofani -, perché dà un’idea di dinamicità e di continuità molto positiva ed incoraggiante. Così ho deciso di prendere diciassette foto dei protagonisti dei tre fatidici giri di piazza e poi li ho riproposti con il mio stile”.

Il fantino, da sempre un personaggio mitico del Palio di Siena: folle ed intelligente allo stesso tempo, istintivo, ma anche molto razionale, schivo, ma a cui piace immergersi e stare in mezzo ai popoli.

“Ho deciso di tenere tutto in bianco e nero – conclude Cristofani -, tranne i colori delle contrade, perché simboleggiano la cultura e l’appartenenza senese, e in attesa delle 96 ore di Palio, alimentano la voglia e l’ansia di arrivare a quei quattro giorni, sentendo il rumore degli zoccoli dei cavalli, il suono del campanone e gli squilli delle chiarine”.

Pietro Federici