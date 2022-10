I cuochi d’Italia premiano Chiusi, alla chef stellata Katia Maccari il premio ‘Cinque stelle d’oro’

Katia Maccari, chef stellata di Villa Il Patriarca di Chiusi in provincia di Siena, è stata insignita del premio ‘Cinque Stelle d’Oro della cucina’ da parte dell’Associazione Italiana Cuochi.

Riconoscimento di valore nazionale ed internazionale, conferito alla Executive Chef del Patriarca Honoris Causa, in relazione alla menzione nella Guida Michelin e per aver contribuito a diffondere la cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo. La cerimonia, tenutasi al termine di una due giorni tra Pistoia e Firenze con il patrocinio della Regione Toscana, ha avuto il proprio culmine nella splendida cornice dell’auditorium Santa Apollonia di Firenze facendo seguito all’assemblea nazionale AIC.

A conclusione della giornata, le parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani alle quali si sono aggiunte quelle del presidente dell’Associazione Italiana Cuochi, Simone Falcini: “Il premio conferito da AIC è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista profonde, giorno dopo giorno, per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti. Abbiamo pensato ad un premio che si distinguesse da tutti gli altri, una spinta per continuare con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo”.

“Ricevere questo tipo di riconoscimenti è un grande onore per me – dichiara Katia Maccari. Questo che sta per concludersi è stato un anno importante che mi ha vista entrare a far parte dell’associazione Chic (Charming Italian Chef), riprendere l’esperienza in tv con il programma su Rai Uno ‘È sempre mezzogiorno’, partecipare al festival nazionale ‘I Primi d’Italia’ di Foligno e adesso il premio ‘Cinque Stelle d’Oro della cucina’. Tutto questo è stato possibile con il lavoro, un percorso graduale di arricchimento e crescita che ha portato a delineare negli anni un progetto condiviso con tutti i miei collaboratori”.