I campioni della crescita sono a Gaiole in Chianti: Htd Medical premiata da La Repubblica

Vincere è difficile, ma lo è ancora di più confermarsi. Htd Medical bissa il successo del 2021-22 e mette di nuovo in bacheca il titolo di “Campione della Crescita”, questa volta per l’anno 2023.

L’azienda, con sede a Gaiole in Chianti, è specializzata nell’import di prodotti riservati principalmente al mercato dentale e medicale. Il risultato, reso pubblico il 7 novembre 2022 da La Repubblica Affari&Finanza, è frutto di una scrupolosa indagine condotta dall’Istituto Tedesco Itqf, che in questa 5° edizione del Premio ha esaminato i dati pubblici dichiarati da oltre 50 mila aziende. Sul totale preso in considerazione sono 800 le società che hanno soddisfatto i requisiti di selezione.

La presenza nello speciale ranking certifica ancora una volta Htd Medical come una tra le realtà italiane in maggiore espansione economica nel triennio di riferimento (2018-2021). Htd Medical si è classificata al 62° posto nel settore Vendita e Marketing con un indice di crescita medio annuo superiore al 13%.

“Siamo orgogliosi del risultato conseguito, che conferma la soddisfazione raggiunta dai nostri partner” commentano Massimiliano Marini e Alice Bertolina, fondatori della società.”Ringraziamo quindi i nostri collaboratori e tutte le aziende che ogni giorno si affidano a noi, perché un lavoro di successo è sempre il frutto della coesione di un team dove la vera differenza è fatta di persone”.