I biancoverdi cadono all’ultima giornata, ma festeggiano la conquista dei playoff: Castelfiorentino – Mens Sana 78-65

A Catelfiorentino, la squadra di coach Binella cade, in quella che era l’ultima partita di regular season. Grande vittoria per la squadra di casa, che in questo modo festeggia la promozione diretta, mentre la Mens Sana, esce comunque soddisfatta e felice per aver conquistato l’obiettivo dei playoff.

L’ABC controlla il match fin dalle prime battute, tenendo sempre i senesi a distanza di sicurezza. La Mens Sana (priva di Menconi e Lazzeri) ha il merito di non “svaccare” e di lottare fino alla fine, prima di assistere alla festa dell’ABC. Con il sorriso sulle labbra però. Perchè tra una settimana i biancoverdi inizieranno la loro avventura nei playoff. Avversaria Prato.